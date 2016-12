A su vez, destacaron: "También demuestra que los tatuajes no sólo influyen en la preferencia femenina, sino que pueden ser aún más importantes en la competencia entre hombres". Sin embargo, el beneficio no funcionaría de igual manera para una relación a largo plazo. De acuerdo a los resultados, las mujeres prefieren a los hombres tatuados para relaciones ocasionales, y no para un vínculo de pareja estable.