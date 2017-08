"Se trata de un deceso inesperado de una persona que se creía previamente sana. Que no había sido internada y que no sufrió una situación traumática, es decir que el paciente no se cayó, ni se accidentó. Para considerarse MS, desde que el paciente comienza a sentirse mal, el lapso hasta su muerte no debe superar una hora. Es fulminante", aseguró Hernan Provera, médico cardiólogo y jefe de prevención cardiológica de INEBA a Infobae.