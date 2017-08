"No debería estar aquí. Siempre he tenido un ángel de la guarda súper fuerte para velar sobre mí", expresó Ron. Aunque trate de buscar una explicación, la realidad marca el oportunismo del chequeo de salud. Su caso pone de manifiesto la importancia de los controles rutinarios. Por ello, los especialistas insisten en la visita periódica al médico y en la atención de algunos síntomas que, pese a que no siempre se presentan y que podrían corresponder a cualquier otra condición, también en ocasiones son manifestaciones del cáncer de pulmón.