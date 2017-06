A raíz de esto, en muchos medios de comunicación se habló de críticas a la actriz, quien dio declaraciones y aclaró que había hablado con especialistas para lograr la composición. "Yo no me estoy burlando del personaje, en ese sentido estoy absolutamente tranquila. No me gusta formar parte de una polémica y que alguien esté enojado conmigo. A alguno le parecerá que soy una pésima actriz y a otro le parecerá maravilloso. Yo no quiero ofender a nadie".