"Mis pulmones realmente no están bien; estoy empeorando y me dijeron que voy a tener un trasplante de pulmón -comenzó relatando el joven-. Hay tres tipos de lista y yo estoy en la de emergencia nacional porque lo necesito ya. Ojalá aparezca un donante de acá a seis meses, que es el tiempo máximo que me explicaron que puedo esperar".