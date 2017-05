"Al principio ir al baño me daba 'seguridad', porque me ayudaba a evitar que se me escapen unas gotas de pis cuando estornudaba o saltaba. Ir a una fiesta o a un cumpleaños se convirtió en una pesadilla. Llegaba al salón, o la casa, y lo primero que miraba era dónde estaba el baño. Por ejemplo, antes de cada tanda de música iba a hacer pis pero igual, no evitaba mojarme. Las toallitas protectoras se convirtieron en una compañía diaria, esencial", relató a Infobae.