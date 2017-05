Carolina tiene 13 años y va a una escuela de Palermo. Su receta consta de jabón de lavar la ropa, una cola para pegar que usa para el colegio y espuma de afeitar. Dice que así le queda "fluffy", muy esponjoso. En el colegio todas sus amigas lo tienen, meten los dedos y hasta hacen globos pero soplando de lejos. Sus amigas le explicaron que el bórax es un componente para los productos que matan cucarachas, por eso ya no lo usa. Durante clase la maestra la deja que lo tenga en la mano cuando no está escribiendo. "Le damos color con marcadores, esmaltes y colas", cuenta Carolina. "No usamos acrílicos para que no se sequen. Si los cuidás mucho te duran casi un mes. Y es bueno para los nervios".