"Las personas que heredan el gen de la calvicie tienen desde su nacimiento receptores hormonales en las raíces de los cabellos que ocupan la región superior de la cabeza. Estos receptores alojados selectivamente en ese sector anatómico son los que determinan el afinamiento y posterior caída del cabello, a diferencia del pelo de la parte posterior que no los tiene y por ello son más duraderos. Quienes no hayan heredado el gen, no tendrán estos receptores hormonales en ningún sector de la cabeza lo que les asegura que su cabello no se caerá", afirmó a Infobae el doctor David Pérez Meza, miembro de la ISHRS, con más de 20 años de experiencia en restauración capilar.