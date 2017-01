Los resultados, publicados en la revista Clinical Journal of the American Society of Nephrology, mostraron una prevalencia de proteinuria a los tres años del 1,3% en los hijos de madres que nunca habían fumado; del 1,6% en el caso de aquellos hijos de madres fumadoras que dejaron de fumar al saber que estaban embarazadas; y del 1,7% en los niños cuyas madres fumadoras, no abandonaron este nocivo hábito.