Sin embargo, esa no es la opinión del ex fiscal de las juntas. Al ser consultado por el EIC, Luis Moreno Ocampo "soltó una carcajada". "Interesante. Muy interesante", respondió cuando le señalaron la existencia de las empresas y agregó: "Demuéstralo". Yemana Trading, en las Islas Vírgenes Británicas. Tain Bay, en Panamá. Lucia Enterprises, en Belice. Tres sociedades en tres paraísos fiscales distintos. "¿Cómo está conectado esto con mi trabajo?", preguntó, mientras el periodista le explicaba la inconveniencia de tener negocios en paraísos fiscales mientras se ocupa un cargo que exige "lo más altos estándares morales". "¿Cómo tiene esta información?", inquirió, al tiempo que agregó: "No es de tu incumbencia. Y, ¿sabes? Mientras ocupaba el cargo mi salario no era suficiente".