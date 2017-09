Cuando Maduro decidió anular hace dos meses atrás la prisión domiciliaria de López y de otros dirigentes de la oposición para retornarlos a la cárcel el canciller Faurie expresó en forma tajante: "Tenemos claro que a Maduro en este momento no le importa nada, si después de toda la evaluación que hizo el mundo de cómo fue el acto electoral [en referencia ala elección de la Asamblea Estatuyente] los servicios de inteligencia bolivariana agarraron a dos de los principales líderes de la oposición y se los llevaron", dijo. Faurie también destacó que Venezuela se merece una sanción mundial y destacó que "nosotros creemos que no hay estado de derecho y no se practica la democracia en Venezuela".