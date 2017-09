-No tiene nada que ver nuestro honorario, los fletes dependen de otras variables, fíjese que al no tener el país marina mercante de bandera, ha perdido totalmente la capacidad de negociación del valor del flete respecto, por ejemplo, al sudeste asiático. Cualquier rebaja o mejora aplicada en nuestra tarifa, beneficia la ecuación de la naviera extranjera pero no tiene incidencia en lo que termina pagando un importador o exportador local. Hemos tenido charlas permanentes con operadores portuarios y armadores y todos reconocen que el costo del practicaje no tiene prácticamente incidencia en el total de los costos de operación de los puertos y terminales de carga.