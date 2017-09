Ante un grupo de trabajadores se apersonó esta mañana al local sindical, Medina dio un discurso en tercera persona. "Hoy vienen por el Pata pero después vendrán por todo el movimiento obrero. Pretenden destruir a los trabajadores, no los vamos a dejar", dijo y anticipó: "Se paralizan todas las obras en la región". En la parte más encendida de su alocución, siempre desde el balcón del establecimiento, el jefe sindical no se amilanó y amenazó al gobierno nacional: "vienen por mí, si me llegan a detener les vamos a prender fuego la provincia".