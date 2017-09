"Modificamos la ley antiterrorista durante mi gobierno para hacerla plenamente compatible con los derechos humanos", dijo el candidato presidencial por el bloque Chile Vamos. "¿Que los mapuches no cometen terrorismo? No estoy de acuerdo. No es la naturaleza de la persona lo que califica el acto terrorista sino que es la naturaleza del delito. Por eso hay que aplicar la ley antiterrorista cuando corresponda porque el terrorismo es un enemigo formidable, cruel e implacable que mata", sentenció frente al representante de los mapuches.