"El justicialismo, nuestro justiciliasmo, está en su peor momento histórico. Todos desparramados, como un hormiguero pateado. En momentos difíciles de la vida de la República, no solo nosotros, sino el país, necesita que haya una alternativa", sostuvo el ex mandatario y ex gobernador bonaerense ante miembros de la agrupación Jóvenes Peronistas, en Quilmes.