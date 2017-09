En el caso de Tratayén, todo indica que hay una "sociedad" entre mapuches del LOF Fvta Xayen y no mapuches para llevar adelante una usurpación. "Pertenecen a una comunidad que un mes antes habían armado un estatuto y presentaron los papeles para ser reconocidos, pero los trámites no están terminados. Igualmente no cambia nada para el tratamiento penal", explicó el fiscal Vignaroli.