Según la auditoría que la AGN realizó en 100 expedientes de relevamiento territorial, el 92% no posee títulos comunitarios de las tierras que ocupan, solo 7% manifestaron tener títulos, y una comunidad no contestó porque el relevamiento fue suspendido. Por otro lado, 62% aseguró tener conflictos territoriales y solo 26% no los tiene. De todos modos, el 61% manifestaron no tener conflicto judicial por las tierras que ocupan. Estamos hablando de 2015. En ese año, solo el 70% del presupuesto fue ejecutado, aproximadamente 49 millones de pesos quedaron sin ejecutar.