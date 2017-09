Así, se dejó planteada la queja y preocupación formal que llegó de Amnistía Internacional de manos del primer representante de esa organización para que no quedaran dudas del tenor de la conversación. En rigor, hace dos semanas Bielski se reunió con el ministro de Justicia Germán Garavano y también le había expuesto la preocupación y malestar de Amnistía Internacional por el escaso avance en la causa y la decisión del gobierno de no aceptar la figura de "desaparición forzada" en este caso por "el compromiso que hay del Estado ante la intervención de la Gendarmería en el corte de la ruta 40" donde estuvo Maldonado por última vez el 1 de agosto. Amnistía Internacional le explicó al canciller Faurie y a Garavano que la figura de desaparición forzada no implica que haya un plan sistemático del gobierno para hacer desaparecer personas como en la época de la dictadura como los dejaron plasmados sectores de izquierda y del kirchnerismo.