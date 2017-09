En la casa, cuando fue allanada, no había una sola señal de que Pfaffen fuera la dueña. Había instalado un gimnasio más acorde para alguien atlético como Jaime que para su ex suegra jubilada. Había plaquetas entregadas a Jaime y documentación que indicaba que Reyss pagaba buena parte de los servicios. La casa era de Jaime y la había comprado el cuñado de Otero. Otro hecho de corrupción bastante simple.

Meses después de la compra de la casa en el barrio cerrado de San Isidro, Jaime- en nombre del Estado argentino- le extendió a Otero la concesión de la Terminal de Retiro hasta el año 2015. Lo hizo a un precio más bajo del que pagaba mensualmente Otero hasta entonces. Al mismo tiempo que Glories le compraba una casa a la suegra jubilada y santacruceña de Jaime, el ex secretario de Transporte vivía en un departamento que pagaba Otero.