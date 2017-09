-A fines de octubre habrá un ejercicio de tamaño menor. Son unos 30 profesionales norteamericanos que van a participar con la Armada Argentina para mejorar sus habilidades en cuanto a búsqueda y rescate de personal. No es una cosa muy grande pero estamos reiniciando una serie de actividades que son normales entre dos países con buenas relaciones. Esta actividad será en Bahía Blanca. Lo veo muy bien porque es una muestra que estamos regresando a una relación normal. También hay otra actividad conjunta de la NASA y el gobierno argentino para la búsqueda de datos científicos en la Antártida.

-¿Estados Unidos espera una señal de mayor apoyo de Argentina en cuanto a la embestida militar de Trump contra Corea del Norte?

–Es muy importante para todos los países del mundo reconocer la amenaza de Corea del Norte. Creo que esta época es la de mayor amenaza de Corea del Norte y Trump habló claramente de defendernos ante el lanzamiento de misiles a Japón y Corea del Sur que son dos aliados nuestros. No creo que se llegue aun a la crisis de los misiles de Cuba de 1962, pero estamos acercándonos a ello. Las armas nucleares de Corea del Norte pueden llegar a Estados Unidos y eso es una verdadera amenaza. Nosotros vemos que Argentina está activo en este asunto y no tenemos un pedido específico para Argentina en esto. Pero vamos a mantener una relación permanente con la Casa Rosada y la Cancillería sobre estos temas.

-¿En qué sentido van a hablar con el gobierno argentino ya que Trump dijo que van a destruir a Corea del Norte?

-La amenaza de Corea del Norte es cada vez mas fuerte. Creo que la Argentina ya se ha mostrado mu explícita en condenar a Corea del Norte, no hay comercio de Argentina con Corea del Norte.

-¿Qué va a pasar con el nombramiento de embajadores en ambos países?

-No hay mucho por decir sobre ello. Estamos muy bien. Tengo mucha confianza en la relación con Argentina. Es lento todo. Pero no hay apuro de Washington quiere tomar una decisión muy buena. Pero no hay un punto de desacuerdo entre ambos países por no tener embajadores. Podemos seguir expandiendo nuestras relaciones sin embajadores por un tiempo sin perjuicio de las relaciones bilaterales. No es un problema ese.

-¿Qué va a ocurrir con el tema de las carnes que también es conflictivo?



-Hubo un compromiso de ampliar el volumen comercial. Ambos presidentes quiere hacer crecer el comercio y la inversión. Estados Unidos sigue siendo el inversor mas grande en el mundo en Argentina. Hay muchas inversiones por delante. La carne porcina lo vemos muy bien porque después de muchos años se puede ingresar cerdo en Argentina. Tenemos productos muy seguros y de muy buena calidad. Hay más de 100 mercados en el mundo que reciben nuestros productos de cerdo y sin ningun caso de transmisión de enfermedades. Los argentinos van a estar muy felices con este producto. Y as u vez hemos solucionado el tema de los limones argentinos y hemos avanzado en las exportaciones de carne vacuna argentina.

-¿Es posible que en vistas de esta relación bilateral tan buena se reactualice el programa de Visa Waiver?

-No, lamentablemente ese programa está cerrado por el momento en todo el mundo. Pero tenemos el programa Global Entry que tiene la Argentina con Estados Unidos y tenemos una tasa de aprobación del 98% de las visas con argentinos. No tenemos ningún problema de inmigración ilegal con Argentina.

-¿Cómo cree que puede impactar en las relaciones bilaterales los comicios de octubre y una eventual victoria de Cristina Kirchner que la posicionen como candidata presidencial en el 2019 teniendo en cuenta las malas relaciones que hubo con Estados Unidos durante el kirchnerismo?

-Como buen diplomático le digo que no vamos a involucrarnos en la campaña electoral de la Argentina. No voy a hacer comentarios sobre ningún candidato. Lo importante es que Estados Unidos quiere mantener una relación con la Argentina a largo plazo, no es algo para los dos años que vienen sino para los 20 o 30 años que vienen. Es decir que no somos la embajada para ningún gobierno en particular. Somos la embajada en Argentina.