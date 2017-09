En el fallo, el juez Fraga señaló que "Mauricio Macri no fue socio ni accionista de la firma Fleg Trading Ltd (radicada en Bahamas); que solo aceptó el cargo de director de Fleg Trading Ltd, para el que fue designado Mauricio Macri, al solo y único efecto de designar a un reemplazante y renunciar; que no participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno de Fleg Trading Ltd, ni fue titular o cotitular de ninguna cuenta corriente bancaria en el país o en el exterior de dicha sociedad, que no percibió honorarios como director ni ninguna otra retribución de Fleg Trading Ltd".