La líder de Tupac Amaru cuestionó también semanas atrás las condiciones en las que se encuentra dentro del domicilio a 30 km del centro de San Salvador de Jujuy. "Tengo un camión grandísimo acá de Gendarmería, también está la Policía de la provincia, tengo cámaras que rodean toda la casa, micrófonos. Esto no es una domiciliaria, no han respetado la resolución de la CIDH. No puedo creer que no lo respeten", dijo en su momento.