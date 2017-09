Finalmente, Trump ingresó al hotel Lotte New York Palace, y el paso se abrió para Michetti, Temer y Faurie. Los tres funcionarios avanzaron a paso raudo por el lobby del hotel, y encararon hacia el ascensor que los llevaría al primer piso. No pudieron: el servicio secreto había bloqueado sus movimientos porque Trump se estaba acomodando. Temer estaba pálido, y Faurie impasible como un verdadero diplomático de carrera. El ascensor llegó, y el protocolo volvió a su conocida lógica: Michetti, Temer y Faurie saludaron a Trump y ocuparon su lugar en una mesa convocada para analizar la crisis en Venezuela, que es terminal y no tiene solución en el corto plazo.