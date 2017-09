Luego de la entrevista que le realizó Luis Novaresio a la ex presidente Cristina Kirchner en Infobae, durante la cual la ex mandataria afirmó que "la evolución del patrimonio fue juzgada judicialmente, evaluado por peritos de la Corte Suprema, no por cualquiera, y fuimos sobreseídos", un informe de La Cornisa aseguró que CFK no declaró un total de 22 plazos fijos por un equivalente a más de USD 5 millones al cambio oficial de la época.