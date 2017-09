"Martín me propuso trabajar como encargada de un depósito que iba a abrirse y le firmé unos papeles. Me pidió un curriculum, fotocopia de mi documento, y me dijo que no era necesario que lea los papeles, que no pasa nada. Desconozco totalmente el contenido de los papeles pero yo pensé que para estar en blanco y le pregunté si iba a trabajar y él me dijo que todavía no había salido el negocio", contó Encina en su indagatoria.