En la práctica, esto implicaría abordar con Gran Bretaña el memorándum de entendimiento entre ambos países para darle celeridad a temas como el comercio, la cooperación en seguridad y lucha contra el terrorismo. Pero también para dialogar sobre el histórico reclamo de la Argentina por la islas Malvinas. En este sentido, no se prevé por el momento la presentación de una queja del gobierno de Macri a Gran Bretaña por el presunto listado de personas no gratas que estaría elaborando la administración de las islas Malvinas. "No hay nada oficial de esto y por ello no podemos hacer planteo a algo que no es oficial aún", señalaron desde Cancillería.