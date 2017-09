El hermano de Maldonado cuestionó al Gobierno y resaltó que "si no hubiesen sido tan políticos hubieran venido a hablar con nosotros: ahí hubo un rompimiento, pero por parte de ellos, no de nosotros". Por otra parte, apuntó contra el juez de la causa, Guido Otrant: aseguró que no "está haciendo nada" y pidió que su lugar lo tome otro magistrado para que se lleve adelante "una investigación parcial".