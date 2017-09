-¿Hay posibilidades de que los intendentes o gobiernos tomen en cuenta sus consejos o estadísticas para modificar programas sociales?

-Eso esperamos, pero muchas veces eso no es fácil. Más allá de que logremos producir buenos diagnósticos, los temas que involucran privaciones injustas entran en la agenda de los gobiernos cuando hay una demanda social al respecto y la opinión pública se hace eco de la misma. Obviamente, sin diagnóstico o con malos diagnósticos, no llegaremos muy lejos. De ahí nuestro particular interés en que los actores políticos tengan no sólo verdadera vocación por el bien común, sino también honestidad y humildad de criterio, dado que tienen mucho que aprender de la investigación académica. No sólo de nosotros, sino del campo científico-académico nacional que es muy prolífero en dar cuenta de las graves consecuencias económicas, sociales e institucionales que ha tenido para nuestra sociedad comprarle a las dirigencias y al gobierno de turno, espejitos de colores.