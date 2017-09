Durante su exposición, además, señaló que "con las cárceles nadie antes se había metido". "Por muchos años no se trabajó en contra del delito dentro del Estado con la policía, tampoco se trabajó en el tema del Servicio Penitenciario", amplió. Es este sentido, señaló que desde que asumió como gobernadora inició "una profunda reforma" que derivó en que "6 mil policías ya no pertenezcan más a la fuerza", mientras que en el Servicio Penitenciario "hay 2 mil agentes que no pertenecen más".