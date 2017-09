El juez federal Julián Ercolini procesó a Martín Báez y a ex funcionarios de la Dirección de Vialidad en la causa que investiga corrupción en la obra pública en Santa Cruz y su direccionamiento a favor del grupo Austral. En ese mismo expediente, el magistrado ya había procesado a la ex presidenta Cristina Kirchner, al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, y a Lázaro Báez, entre otras personas.