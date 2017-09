"Hoy hemos tomado cartas en el asunto. Hemos hablado con el embajador inglés (en Uruguay), pero no hay que olvidarse que esta no es la primera vez que sucede. Acá hay un acuerdo entre privados", señaló. "El gobierno de Uruguay no tiene nada que ver: reivindica que las islas son las Malvinas y reivindica la soberanía de esas islas para la nación argentina", enfatizó el ministro.