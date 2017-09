"Es necesario lograr la unidad del voto opositor no para que gane Cristina o pierda Macri. El que no tiene que ganar es el ajuste porque si gana el ajuste empeorará la situación no sólo de los trabajadores asalariados, que van a tener el impacto de lo que quieren hacer con la precarización laboral, sino del conjunto de la sociedad que también tendrá el impacto del aumento de las tarifas que están postergando para después de las elecciones", sostuvo.