"Soy un empresario que me dedico hace más de 24 años a servicios de estética. Como actividad secundaria intervengo como comisionista en la venta de automóviles. Mas atrás en el tiempo tuve un local de venta de relojes en la calle Libertad". El que habla en primera persona es Damián César Barros, el empresario acusado por Mariano Martínez Rojas de liderar una organización que lavó millones pesos a través de las ex DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación). Se presenta como un simple empresario. Pero no lo es. La Justicia tiene comprobado que era un socio estratégico de Sung Ku Hwang, más conocido como "Mr. Korea", extraditado por orden del juez Marcelo Aguinsky por la mafia de los contenedores. No es casualidad: Barros apilaba contactos en la Aduana y en el mundo de los servicios de inteligencia. Trabajaba en las sombras. Y detesta la exposición mediática. Para la Justicia no es un desconocido. Su nombre ya había aparecido en las causas donde se investigó el tráfico de efedrina.