Benjamín Netanyahu llegará mañana a Buenos Aires. No será una visita cualquiera. El líder del Likud, que en marzo de 2015 ganó por cuarta vez las elecciones con un programa considerado "el más radical en la historia de Israel, pero que se beneficia de una economía muy desarrollada con sectores líderes como son la alta tecnología, incluyendo la aviación, la informática, la electrónica y un crecimiento anual entre 2.5% y 3% desde 2012" (según un papel elaborado por el ex embajador argentino en Israel, Atilio Molteni), percibe un cambio en América Latina que hace tiempo no se veía. De hecho, después de la Argentina partirá a Colombia, y desde ahí a México. El martes, en Buenos Aires, tendrá además una reunión con el presidente paraguayo Horacio Cartés.