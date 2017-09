Periodistas extranjeros presentes en el off que ayer se hizo en el primer piso de la Casa Rosada dijeron q Infobae que "el Gobierno no reconoció ninguna crisis, ni tampoco errores, ni siquiera de comunicación". También se mostraron seguros de que "el juez (Guido) Otranto es un duro y no va a dejar pasar ninguna irregularidad de parte de la Gendarmería o de quien sea, pero no hay pruebas para avanzar en ninguna condena".