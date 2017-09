De hecho, durante la reunión sobrevoló la idea de "auditar externamente" el expediente, aunque no prosperó. "Es muy complejo", explicaron. Un sector del entorno de Macri no esconde el fastidio con el magistrado. Por ejemplo, por no ordenar aún el rastrillaje en las tierras que las comunidades mapuches consideran "sagradas". Consideran, sin embargo, que es imposible escindir la investigación del contexto en el que se mueve Otranto.