-Voy a hacer lo que hago siempre. Entiendo y acepto el doble estándar, donde también como valor cultural preferiríamos que no se vea aunque sepamos que se haga antes que asumir que si uno lo hace y lo muestra es porque no tiene nada que ocultar. Yo diría al revés, a los que son tan duros y críticos, descontando a aquellos que tienen una motivación política y partidaria, a la gente de buena fe que critica y me parece válido, les diría que si supusiera que es algo que está mal, que no se pueda hacer, o que yo tuviera alguna duda sobre si es defendible, no lo hubiera hecho. Leí que me agarraron in fraganti. No, in fraganti nada, a mí no me agarraron haciendo algo infraganti. Entiendo que de manera espontánea un ciudadano, periodista, me sacó una foto y la gente opina en un espacio abierto, plural, no dirigido ni condicionado… respeto todas las opiniones. Si yo hubiera hecho algo de lo que ahora me tengo que defender, ¿no habría podido evitarlo? Yo fui como uno más y por mi impronta (con esto no quiero criticar a nadie), porque no viajo con asistencia y no le pido a otro que lo haga por mí para no quedar expuesto como si yo hiciera algo que está mal. Pero entiendo que un montón de otros funcionarios quizás van a tomar recaudos, porque si las reacciones son estas… Yo no lo haría de otra manera, a lo sumo no lo haría. Me parece que no tengo que resignarme a dejar de hacer lo que un ciudadano libre puede hacer. Repito, entiendo perfectamente que no es lo mismo un funcionario que un ciudadano. Tengo derechos y obligaciones y las cumplo.