Mauricio se habría dado cuenta que esa estrategia era, ciertamente, muy torpe. Un desaparecido, en la Argentina, es una tragedia porque remite a experiencias muy trágicas. No se puede descartar a priori la visión de su familia. No se puede especular electoralmente con él. No se puede hacer como que no existe ni fantasear con que se puede controlar la reacción social. Lo que corresponde es investigar a fondo, asumir la conducción del país, suspender preventivamente a los sospechosos y no subestimar, nunca, la sensibilidad de esta sociedad que entiende el valor de cada vida, mucho mejor que sus líderes. Pero, otra vez, parece que Mauricio estaba dominado por Macri. Y Macri, dejado a andar, finalmente es quién es. Mauricio, al final, escucha. Macri mira con desprecio. ¿Por qué me molestan con este tema?