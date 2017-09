¿Cómo se ejecuta este tipo de políticas activas? Al parecer, hay dos pasos obligados para seguir este modelo, según explicó el embajador Viera-Gallo: "La política del Estado chileno ha sido comprar las tierras a los colonos que querían venderlas y las hemos entregado a los mapuches. Hemos entregado así 200.000 hectáreas. Pero aún falta mucho. Hemos ido lentamente cuando teníamos que ir más rápido". En segundo lugar se trata de recurrir al beneficio mutuo. "En Nueva Zelanda me dijeron que el problema no hay que solucionarlo sino encauzarlo". La manera que encontró Chile de copiar el método maorí ha sido la de tratar de involucrar a los mapuches en la economía. "En el negocio de la madera y la pesca, por ejemplo, en Chile esas actividades deberían ir incorporando mano de obra indígena para unificar beneficios. Si la comunidad ve que hay una empresa forestal que le saca los árboles y perjudica su hábitat no sirve de nada. Los mapuches verán que esa empresa les saca los beneficios y se produce un choque social. Por eso es importante involucrar a esos sectores en la economía", dice Viera-Gallo a modo de recomendación aunque aclaró que no quiere dar consejos a la Argentina ni involucrarse en temas de política interna.