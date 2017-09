Pero Marcos Peña aprovechó la interrupción para marcar más diferencias con el gobierno anterior: "Esta es su visión de la democracia: no dejar hablar ni escuchar a nadie. Lo lamento por los senadores esa intolerancia y no poder conversar. No soy irónico, soy claro: repudio lo que usted ha dicho que plantea un mensaje de deslegitimación de la democracia. Lamento que no pueda escuchar".