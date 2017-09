"Se está planteando la inexistencia de la asociación ilícita porque no está acreditado el acuerdo criminal. Esto tiene que ver con el funcionamiento de las cooperativas inexistentes, donde también se hace referencia a que carezco de competencia para investigar las cooperativas, que eso es parte de la investigación del fraude y no de la asociación ilícita", dijo. Agregó que "lo más potente que tiene el fallo es que no se reconoce el lugar de víctima a las víctimas, sino que dice que han sido personas afectadas porque no han recibido las viviendas", añadió.