"Los genocidas no tienen tanta seguridad. No tienen gendarmería en la puerta de la casa, no tienen tantas cámaras como tengo", sentenció, para luego resumir: "Están violando mis derechos". La dirigente criticó el operativo al "estilo militar" en el que se realizó su traslado desde el penal hacia el domicilio donde se encuentra alojada e indicó que fue "rápido, para que no se entere nadie".