En off, varios plantean que el kirchnerismo, con ayuda de algunos intendentes fortalecidos en el entorno de Cristina, buscan empujar a Randazzo para que desista de la pelea. Pero como en la previa de la presentación de listas para las PASO, cuando Cristina Kirchner dejó el PJ y armó un frente por fuera del partido, el ex ministro del Interior y Transporte asegura, jura y perjura que no se bajará. Fernández le contó incluso por teléfono que un rato antes había dado una entrevista a La Tercera y que le preguntaban por Randazzo, como "el dirigente que se le plantó a Cristina". Aseguran incluso que los votos que sacó el ex ministro no irían para CFK, porque ya es un voto anti K. En los focus group que realizan la conclusión suele ser la misma, el votante randazzista es opositor a Cristina, no solo a Mauricio Macri. Y vuelven a negar, como el propio Randazzo hizo el sábado en un hotel céntrico, la posibilidad de que Cumplir tire la toalla y se encolumne detrás de Cristina Kirchner.