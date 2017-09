"El Gobierno no quiere cumplir la ley de Emergencia Social. No vamos a permitir que el ajuste recaiga principalmente sobre los pobres. El Gobierno solo ejecutó el 30% del presupuesto estipulado por la ley de Emergencia Social. No ven la realidad y poco les importan los problemas de los que menos tienen", afirmó el coordinador nacional de Barrios de Pie. Aducen que se ejecutó solo un 30% del presupuesto global de la emergencia alimentaria, cuando el Gobierno sostiene que fue mucho más que eso.