Por otra parte, no se descarta que Aministía Internacional pueda llegar a presentarse como "veedores" de la investigación con el fin de garantizar una objetividad plena en el desarrollo de la búsqueda. Si bien desde Amnistía Internacional no confirmaron que esto vaya a suceder, se especula con este pedido ya que existe un antecedente al respecto en la Argentina. Ocurrió con el caso de Relmu Ñamku, la dirigente indígena de la comunidad Winkul Newen del pueblo Mapuche que fue enjuiciada por defender el territorio frente a una multinacional petrolera en el 2015. Allí, la ONG defensora de los derechos humanos se presentó como veedores del juicio y realizó un seguimiento diario de todo el proceso. En este caso sería diferente ya que no hay juicio aun pero si una investigación en marcha.