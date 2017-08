Infobae accedió a la documentación que certifica lo actuado por la AGN y a los detalles del trabajo de campo realizado sobre el balance 2014 de Lotería, que finalizó el 17 de noviembre de 2016. Además de la aparición de operaciones sospechosas con fondos públicos y manejos irregulares, el trabajo de la AGN puso a Lotería casi a un nivel amateur y artesanal en términos de control y gestión. Tal es así que, según lo revisado, Lotería Nacional ni siquiera está en condiciones de controlar los premios que pagan las distintas agencias: "No se realiza control sobre los premios pagados en las agencias (tickets premiados y validadores emitidos por el sistema de juegos). En consecuencia no se tiene certeza de que los pagos de premios en las agencias se hubieran realizado de acuerdo a lo previsto. Después del sorteo se acredita a la agencia el monto de los premios vendidos en ella y no se verifica, ni siquiera en forma aleatoria, los que efectivamente se pagaron y los que no".