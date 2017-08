La dirigente de la Tupac Amaru no podrá recibir visitas numerosas ni de madrugada, ya que el juez dispuso que "podrán ingresar al inmueble un número de personas que no podrá exceder de siete a la vez" y que quienes vayan deberán hacerlo de 7:00 a 20:00, restricción que "no se aplicará a los familiares directos de la imputada.