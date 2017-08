La funcionaria respaldó su convicción en un reciente informe de la fiscal de la causa en el cual se indica que "no hay testimonios que responsabilicen a la Gendarmería. A propósito, Bullrich indicó: "Se quiere plantear que hay una desaparición forzada, la Justicia esta diciendo que no hay indicios de que la Gendarmería se lo llevó. Cada vez está quedando más claro que no es así. Ya no lo decimos nosotros, lo está diciendo la Justicia".