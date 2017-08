Desde el último fin de semana las autoridades nacionales, del gobierno de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires decidieron reforzar la seguridad de la Casa Rosada, de los principales ministerios, sobre todo los de Seguridad, y de las Unidades Penitenciarias Bonaerenses. También se envió una "recomendación" de "extremar medidas de prevención para el personal" policial, a quien se le aconsejó que no viaje en trasporte público uniformado. La idea es no "generar alarma" entre la población, por eso las disposiciones –menos en el Servicio Penitenciario Bonaerense– no se realizaron por escrito.