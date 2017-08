Al leer la carta pública, Majul sostuvo que se encontraba "tremendamente orgulloso" e "inmensamente feliz" porque fue "declarado completamente inocente": "Se demostró que me quisieron ensuciar, convertirme en lo que son ellos pero no pudieron". Y concluyó: "A mí no me da lo mismo que me digan chorro cuando no lo soy. Porque yo no soy como ellos".